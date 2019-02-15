В Белоруссии создадут аналог российского центра "Сириус"

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Технопарк по образцу российского образовательного центра "Сириус" откроется в Белоруссии. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом РФ по вопросам сотрудничества в сфере культуры, образования и спорта.

"Сегодня мы уже готовы открывать технопарк примерно по образцу "Сириуса", куда собрать не просто одаренных, а вундеркиндов, отобрать лучших из лучших, - отметил он. - У вас это получилось <...>, это для нас важнейший вариант, нам надо отобрать туда способных, потому что желающих, как здесь 55 человек на одно место, ни в одном вузе никогда, ни в советские времена, ни сегодня, нет и не было".

Президент Белоруссии отметил, что его страна сможет воспользоваться российским опытом абсолютно бесплатно. "Россия прошла очень важный и очень интересный для нас путь, которым мы воспользуемся, к счастью, бесплатно, никто деньги за это не просит. Поэтому мы должны взять, скопировать, что здесь лучшее", - рассказал он.

Лукашенко также выразил благодарность за возможность, которая предоставлена ряду детей из Белоруссии, которые обучаются в "Сирусе", и отметил, что их опыт непременно нужно использовать для развития технопарка.

Он подчеркнул, что технопарк не должен быть в будущем закрыт для россиян. "Конечно, он не должен быть закрыт для россиян, они от нас не закрываются, поэтому мы тоже не должны закрываться", - подытожил Лукашенко.