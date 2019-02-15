Туристический поток в Ингушетию с 2013 года увеличился в 12 раз

МАГАС, 15 февраля. /ТАСС/. Поток туристов в Ингушетию за последние пять лет увеличился в 12 раз. В 2018 году республику посетили более 130 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-службы главы республики Юнус-Бека Евкурова.

"За последние пять лет туристический поток в Ингушетию увеличился более чем в 12 раз - с 10,8 тыс. человек в 2013 году до 132,5 тыс. в 2018 году", - цитирует пресс-служба Евкурова.

Уточнятся, что в 2018 году было принято решение продолжить строительство инфраструктуры курорта "Армхи". "Так, в рамках первой очереди в 2019-2021 годах предполагается развитие существующей зоны катания до 2,5 км, в рамках второй в 2020-2022 годах - создание дополнительной зоны катания протяженностью порядка 4,8 км на североориентированном склоне. Мы планируем строить в горном районе республики туристическую инфраструктуру, но самую необходимую, которая требуется. К примеру, подъемники, гостиницы, прогулочные зоны, вся остальная инфраструктура - свет, газ, вода, дороги - уже создана", - заявил Евкуров.

"Армхи" - всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт, построенный в 2012 году. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом: здесь находится более 90 исторических памятников.