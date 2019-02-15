Музей меда появится в Башкирии в 2020 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Музей меда, знакомящий посетителей с процессами изготовления продукта, появится в Башкирии в 2020 году. Он не предполагает огромных инвестиций, упор делается на креатив, сообщил в пятницу ТАСС и.о. заместителя премьер-министра - министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Это [будет] и выставочная площадка, и музей истории, допустим, сделаем борть и покажем, что внутри происходит, то есть познавательный объект. Он будет сделан из природных материалов, [таких] как дерево, и не потребует крупных инвестиций. Речь идет о креативе, который будет интересен людям. Он появится в 2020 году", - сказал он, уточнив, что сейчас обсуждается место будущего музея.

Фазрахманов также отметил, что таких объектов может быть несколько.

По данным правительства Башкирии, республика занимает первое место среди регионов России по производству товарного меда. Ежегодно в регионе производится около 6 тыс. тонн товарного меда.

Ранее сообщалось что, в октябре 2017 года Международная федерация пчеловодческих ассоциаций "Апимондия" одобрила заявку России на проведение конгресса в 2021 году в Уфе. РФ примет мероприятие впервые за 50 лет, в 1971 году оно проходило в Москве. Предварительная дата проведения конгресса 20-25 сентября 2021 года.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.