Более 4 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми в Тульской области в 2019 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Тульской области в 2019 году направит на адресную социальную поддержку семей при рождении и воспитании детей более 4 млрд рублей из средств регионального и федерального бюджетов. Это одна из мер по улучшению демографических показателей в регионе, сообщил ТАСС губернатор Алексей Дюмин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что по итогам 2018 года самые высокие показатели смертности населения в России регистрируются в Ивановской, Новгородской, Тверской, Псковской и Тульской областях.

"По рождаемости у нас ситуация примерно как и в стране в целом - она снижается из-за того, что мы находимся на пике демографической волны сокращения численности женщин детородного возраста. Исправлять положение планируем за счет системных мер по увеличению числа детей в семьях, адресной социальной поддержки семей при рождении и воспитании детей. В этом году на прямые выплаты предусмотрено более 4 млрд рублей из средств регионального и федерального бюджетов", - сказал Дюмин.

По его словам, в дополнение к федеральной системе мер материальной поддержки в Тульской области установлены 44 региональные выплаты. "В планах на 2019 год - ввести дополнительную выплату при рождении ребенка в студенческой семье. Это 25 тыс. рублей на предметы первой необходимости", - отметил губернатор.

Ряд мер для улучшения демографических показателей, добавил Дюмин, предпринято в сфере здравоохранения. "В 2018 году мы пересмотрели маршрутизацию пациентов с инсультом и инфарктом, и теперь их везут только в региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения. На их переоснащение в 2019-2021 годах из федерального бюджета выделено порядка 428 млн рублей. Идет централизация онкологической службы - начата организация трех амбулаторных онкологических центров", - сообщил глава региона.

В 2019 году в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" планируется закупить для областного онкодиспансера линейный ускоритель, что позволит проводить лучевую терапию на качественно новом уровне, добавил Дюмин.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.