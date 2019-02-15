В России появятся памятники словарю Даля и "Героическим дочерям Родины"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Экспертный совет Всероссийского конкурса "Культурный след", благодаря которому в разных городах России появятся созданные местными жителями достопримечательности, выбрал пять проектов-победителей. Среди них - памятники словарю Даля и "Героическим дочерям Родины", сообщила в пятницу президент фонда "Живая классика", автор и руководитель конкурса Марина Смирнова.

"Лыковский шишак" набрал девять голосов. Он оказался лидером и народного голосования на сайте. "Словарь Даля" - пять голосов, и он был на втором месте по количеству голосов на сайте. Оба памятника шли с большим отрывом", - сказала Смирнова на заседании в Общественной палате.

На третьем месте оказался проект памятника "Героические дочери Родины", набравший семь экспертных голосов. Четвертую строчку эксперты отдали проекту "Спящая Мари" (четыре голоса). На пятом месте оказались сразу три проекта, и экспертам пришлось проголосовать повторно, чтобы выбрать победителя. Им оказался проект "Оружейники Удмуртии".

"Сейчас у нас начинается новый этап - конкурс среди художников на создание лучшей концепции и эскиза арт-объекта. Он продлится до 1 апреля", - уточнила Смирнова. Она добавила, что все пять памятников должны быть установлены до ноября 2019 года.

Всего на конкурс, который стартовал 1 октября 2018 года, поступило около 560 заявок из 74 регионов России, проект объединил более 35 тыс. участников. "Те проекты, которые мы называли сегодня в ходе обсуждения, которые были рекомендованы [но не стали победителями], мы предлагаем разместить на краудфандинговой платформе Planeta.ru. И мы поможем выбрать художника, согласовать место установки - то есть, окажем всю поддержку, которую оказываем всем памятникам. Но нам необходимо собрать финансирование, чтобы эти памятники были реализованы", - сказала Смирнова.

По ее словам, организаторы конкурса обратятся за поддержкой к губернаторам регионов и Общественной палате РФ. "Те, кто не стал победителем сегодня, я прошу вас не сдаваться. Мы тоже постараемся реализовать ваши проекты", - добавила руководитель конкурса.

О проектах

Проект "Лыковский шишак" посвящен крупнейшему междоусобному сражению средневековой Руси, памяти защитников отечества, культуре домонгольской Руси, военной археологии России. Он будет создан в окрестностях села Лыкова Владимирской области.

Памятник словарю Даля планируется создать в Оренбурге - в пешеходной зоне перед входом в Оренбургскую областную библиотеку. Авторы проекта считают, что он обретет популярность у студентов - рядом располагается основной корпус Оренбургского государственного педагогического университета.

Авторы проекта "Героические дочери Родины" предложили увековечить подвиг женщин во время Великой Отечественной войны. Мемориал планируется установить в Пензе. "Спящая Мари" - скамейка со скульптурной композицией по мотивам сказки Гофмана "Щелкунчик", которую предлагается установить в центре Светлогорска Калининградской области. Рядом с этим арт-объектом будут проводиться концерты и другие мероприятия.

Мемориал оружейникам Удмуртии предлагается установить в студенческом городке Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова. "Скоро мы будем отмечать 75-летие Победы. Удмуртия в военные годы была глубоким тылом, но трудовой подвиг заводского Ижевска и других удмуртских городов - беспрецедентный во всей мировой истории. К сожалению, об этом не написано в школьных учебниках истории, ничего об этом не знает большинство молодежи Удмуртии, и нигде нет ни одного памятника, посвященного этому подвигу", - отмечают авторы проекта.

Реализованные проекты: памятник жирафу и "Табуретка"

Среди уже реализованных проектов конкурса - инсталляция "Вечная теплота" в Норильске. Жители города предложили пустить по стенам библиотеки светодиодные стихотворные строчки, а художник Марина Звягинцева доработала идею и создала "поэтическую" отопительную систему, радиаторы которой сделаны в виде корешков книг, а по батарее "бегут" светодиодные строки из стихотворений местных поэтов.

Также в городе в рамках конкурса появился памятник полярному жирафу - герою стихотворений писателя Эдуарда Нонина, и учрежден общегородской праздник - День полярного жирафа.

В Мурманске в 2017 году открыли символичный памятник "Морской волк". А в Мончегорске появился памятник табуретке как первой сцене в жизни каждого человека. Трехметровая табуретка стала местом проведения ежегодного Международного поэтического фестиваля "Табуретка", в котором может принять участие любой желающий.