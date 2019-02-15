Кабмин и "Россия-24" запускают цикл ток-шоу с участием вице-премьеров и министров

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Пресс-служба правительства России и телеканал "Россия-24" запускают телепрограмму "Диалог", участниками которой станут вице-премьеры и министры. Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, впервые программа выйдет в эфир уже в пятницу в 16:00, ее участниками станут министр экономического развития РФ Максим Орешкин и губернатор Пермского края Максим Решетников.

"В новой передаче министры и вице-премьеры будут обсуждать с представителями бизнеса, профессионального сообщества и руководителями регионов актуальные экономические и политические вопросы и проблемы", - отметили в кабмине. Пресс-секретарь председателя правительства РФ Олег Осипов уверен, что программа станет интересна зрителям. "В ней будет много новостей, будет информация, необходимая и для нашего общества в целом, и для крупных предпринимателей и малого бизнеса в частности, для людей, на которых непосредственно отражаются принимаемые правительством решения", - добавил он.

"Формат "Диалога", в отличие от традиционных интервью, подразумевает общение двух участников без журналиста или модератора, собеседники будут поочередно задавать друг другу вопросы и сами определять вектор дискуссии", - сказал главный редактор телеканала "Россия-24" Евгений Бекасов, слова которого приводятся в сообщении.