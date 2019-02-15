Башкирия намерена использовать солнечные электростанции в особо охраняемых природных зонах

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Башкирия планирует использовать мобильные солнечные электростанции в особо охраняемых природных зонах, где законодательство ограничивает проведение инженерных сетей. Об этом сообщил журналистам врио главы региона Радий Хабиров на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Более 7% территории Башкирии, по данным минприроды региона, относится к особо охраняемым территориям. Это заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы, курорты.

"У нас довольно большой ряд особо охраняемых природных территорий, где очень сложно проводить коммуникации, электрические сети, и мобильные солнечные электростанции стали бы решением в этой ситуации", - сказал он.

По словам Хабирова, соответствующее соглашение с группой компаний "Хевел" планируется заключить на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года. "Мы пообщались с нашими коллегами из российской компании "Хевел" и договорились, что на питерском форуме мы заключим долгосрочное соглашение", - заявил врио главы региона.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.