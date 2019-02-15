Врио губернатора Петербурга лишил премии себя и чиновников за плохую уборку города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил на рабочем совещании в Смольном о том, что лишил премии себя, членов городского правительства и глав районов из-за большого количества жалоб от горожан на содержание города, особенно на уборку улиц. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе городской администрации.

По итогам совещания Беглов принял отставку глав трех районов: Василеостровского - Юлии Киселевой, Красносельского - Виталия Черкашина и Центрального района - Андрея Хлуткова.

"Ради справедливости хочу сказать, что жители жалуются не только на районные администрации, но и на комитеты, и на правительство Санкт-Петербурга. В целом недовольны горожане нашей с вами работой, что действительно подтверждается соответствующими событиями: по жалобам за прошлый год поступило 126 тыс. обращений - большое количество <...> Я принял решение, что руководители подразделений городской и районной администрации будут лишены премий, включая глав районов, председателей соответствующих комитетов, членов правительства и, конечно, самого себя. Я считаю, что за этот период времени мы с вами премию не заработали", - сказал Беглов на совещании (видеозапись его выступления на совещании предоставлена ТАСС пресс-службой Смольного).

Он также отметил, что сотрудники администраций утратили обратную связь с жителями. В числе проблем он назвал также излишнюю централизацию власти и недостаток полномочий у районных администраций, передает пресс-служба.

Повод для критики

Проблема уборки снега стала одной из главных в Петербурге этой зимой. Минувший январь стал одним из самых снежных за последние несколько лет, в первые дни февраля также шел сильный снег. Затем наступила оттепель. Жители города неоднократно выражали недовольство в социальных сетях по поводу уборки улиц, угрозы падения сосулек и наледи с крыш, а также жаловались на протекающие крыши.

Беглов ранее заявил, что в условиях обильных "снежных залпов", которыми характеризуется эта зима, городские предприятия и управляющие компании оказались не готовы вовремя справиться с их последствиями. Он дал указание ответственным комитетам и службам уже сейчас начать готовиться к зимнему периоду следующего года. 9 февраля Беглов вместе с чиновниками городской администрации вышел на субботник. Вместе с ним в этот день город убирали более 35,5 тыс. сотрудников исполнительных органов власти Санкт- Петербурга и подведомственных учреждений.

Как ранее сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, коммунальным службам города не хватает около 4,5 млрд рублей для более качественной уборки снега. Ежегодное финансирование работ по содержанию города составляет 7,5 млрд рублей, а для более эффективной уборки городской территории от снега и наледи необходимо 12 млрд рублей. В частности, дорожным предприятиям города необходимо увеличить парк снегоуборочной техники до 3,5 тыс. единиц самосвалов, погрузчиков и подметальной техники, что обойдется городскому бюджету в 16,8 млн рублей. На данный момент в городе эксплуатируется 1,2 тыс. единиц спецтехники.