Главу Российского экологического оператора будет назначать кабмин

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Гендиректор Российского экологического оператора будет назначаться правительством сроком на три года по представлению Минприроды. Об этом говорится в правилах назначения гендиректора этой компании, утвержденных правительством РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Минприроды должно предоставить кабмину предложения о новой кандидатуре главы компании за месяц до окончания срока полномочий действующего гендиректора. Если такая кандидатура будет отклонена, министерство в течение 15 дней должно будет предложить новую.

Президент России Владимир Путин 14 января 2019 года подписал указ о создании компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами - Российского экологического оператора (РЭО).

У госкомпании будет широкий инструментарий: она сможет формулировать предложения по изменению законодательства РФ, будет проводить экспертизу региональных территориальных схем по обращению с мусором и объединять их всех в единую схему страны, разрабатывать проекты федеральных госпрограмм поддержки инвестиций, выпускать облигации, покупать землю, предприятия, оборудование и приобретать доли в других компаниях. Также РЭО будет формировать библиотеку лучших типовых проектов для отрасли, разрабатывать и продвигать новые технологии.