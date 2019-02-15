Участники "лыжного десанта" прошли между Псковом и Новгородом по пути партизанского обоза

ПСКОВ, 15 февраля. /ТАСС/. Псковская автономная некоммерческая организация "Губернский автодесант" на средства президентского гранта провела первую в России военно-патриотическую акцию "Лыжный десант: добровольцы - по пути партизанского обоза. Дорога через фронт 77 лет спустя!". Активисты прошли по маршруту партизанского обоза, который был проложен в 1942 году между Псковской и Новгородской областями, чтобы доставить провизию жителям блокадного Ленинграда, сообщил в пятницу ТАСС руководитель проекта, член Общественной палаты региона Олег Константинов.

"Мы прошли 50 км пути по маршруту партизанского обоза, из деревни Нивки Дедовичского района Псковской области до линии фронта времен 1942 года - до трассы Холм - Поддорье [в Новгородской области]. В постсоветское время никто по этому пути не ходил", - сказал Константинов.

По его словам, акция продолжалась на протяжении трех дней и завершилась накануне. "Более 150 человек приняли участие в военно-патриотической акции, в нашей команде были даже внуки партизан, которые были в обозе в 1942 году. Еще у нас была правнучка писателя Ивана Виноградова, который написал книгу "Дорога через фронт" по пути этого партизанского обоза. По пути к нам присоединились холмичи, лыжники из Поддорья, ребята из "Команды 2018" [объединение, созданное по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова]", - добавил собеседник агентства.

По его словам, участникам акции приходилось преодолевать дистанцию в экстремальных условиях. "С учетом погодных условий, думал вообще ничего не состоится, потому что условия были предельно экстремальными. У нас шли лыжники, с нами шли снегоходы, на которых мы везли спальники и одежду, у нас было две ночевки по пути. На первом участке пришлось преодолевать ручьи и промоины, но с нами были проводники, все удалось", - пояснил Константинов.

Он также добавил, что участники акции проложили маршрут по тем местам, где весной 1942 года проходил партизанский обоз с провизией для блокадного Ленинграда. "Во времена войны по этому пути 5 марта 1942 года прошел партизанский обоз из Псковской области к линии фронта, по пути к ним присоединились новгородские подводы, в общей сложности было 223 подводы. Они шли ночами, останавливались в деревнях, через линию фронта по железной дороге весь провиант был доставлен к Ладожскому озеру и через озеро по Дороге жизни был доставлен в Ленинград, это был настоящий подвиг", - сказал Константинов.

Блокада Ленинграда - одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Город находился в осаде на протяжении 872 дней с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 млн жителей города. Более 1,5 млн человек были награждены медалями "За оборону Ленинграда".