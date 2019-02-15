Возможность онлайн-покупки ски-пассов ввели на курорте "Архыз"

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Компания "Курорты Северного Кавказа" (КСК) ввела в 2019 году возможность онлайн-покупки ски-пассов для удобства туристов на горнолыжном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи гендиректор КСК Хасан Тимижев.

"Мы в этом году впервые ввели возможность через интернет покупать ски-пассы - "Архыз" стал в этом смысле первой ласточкой среди курортов Северного Кавказа. Более того, сейчас мы начинаем внедрять персонифицированные ски-пассы, то есть можно будет получить персональную карточку со своей фотографией и не каждый раз новый ски-пасс покупать, а просто пополнять тот, который есть на руках, в том числе через интернет", - сказал он.

По словам Тимижева, сейчас в пилотном режиме компания вводит единую карту гостя курортов Северного Кавказа. Эксперимент реализуется на курорте "Архыз", где к полученной карте постепенно начинают подключать доступные для туристов услуги.

"Процесс идет не очень быстро, потому что много подводных камней. Надо понять, как на одну карту завязать услуги разных компаний - отелей, ресторанов, пункта проката, как распределить расходы на операционное обслуживание этих карт. Но задача у нас в приоритете", - пояснил Тимижев.

КСК управляет туристическим кластером, который объединяет пять всесезонных туристических рекреационных комплексов и Каспийский прибрежный кластер. Стратегия компании предусматривает на первом этапе развитие курортов "Архыз", "Эльбрус" (Кабардино-Балкария) и "Ведучи" (Чечня). Ко второму этапу отнесены "Армхи" (Ингушетия), "Матлас" и Каспийский прибрежный кластер (Дагестан). Данный подход в 2014 году был одобрен правительством РФ.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.