Рост турпотока на горнолыжных курортах СКФО в среднем составил 17% в 2018 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Рост турпотока на курортах, управляемых компанией "Курорты Северного Кавказа", составил в среднем 17% в 2018 году. "Архыз" в Карачаево-Черкесии по темпу роста турпотока опередил "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, сообщил в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи генеральный директор АО "Курорты Северного Кавказа" ("КСК") Хасан Тимижев.

"В 2018 году был зафиксирован суммарный прирост турпотока на наши курорты в районе 17%. По площадкам: "Архыз" в 2018 году посетили около 290 тыс. туристов, это почти на 20% больше, чем годом ранее. "Эльбрус" за год принял почти 395 тыс. гостей, прирост турпотока составил 15%", - сказал он.

По словам Тимижева, сохранять положительную динамику по турпотоку на курортах "КСК" удается за счет развития инфраструктуры курортов, расширения предлагаемых туристам услуг. "Положительно на динамике турпотока сказалась летняя развлекательная программа. За летние месяцы к нам приехали почти 80 тыс. человек. И три гостя из четырех, по данным наших соцопросов, говорили, что они удовлетворены отдыхом на курортах", - сказал руководитель "КСК".

КСК управляет туристическим кластером, который объединяет пять всесезонных туристических рекреационных комплексов и Каспийский прибрежный кластер. Стратегия развития компании предусматривает первый этап - развитие курортов "Архыз" (КЧР), "Эльбрус" (КБР) и "Ведучи" (Чечня). Ко второму этапу отнесены "Армхи" (Ингушетия), "Матлас" и Каспийский прибрежный кластер (Дагестан). Данный подход в 2014 году был одобрен правительством РФ.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.