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Суд в Петербурге закрыл процесс по делу бывшего замполпреда по СЗФО Дацышина

Разбирательство в суде в закрытом режиме назначили на 27 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Московский районный суд Петербурга в рамках предварительных слушаний определил проводить в закрытом режиме судебное следствие по уголовному делу в отношении бывшего заместителя полпреда президента по СЗФО Александра Дацышина и экс-депутата Калининградской областной думы Игоря Рудникова, обвиняемых в вымогательстве взятки у главы следственного управления СК РФ по Калининградской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

"Судебное разбирательство в закрытом режиме назначено на 27 февраля", - сказал собеседник агентства.

Верховный суд РФ постановил передать дело Дацышина и Рудникова из Калининграда в Петербург, чтобы обеспечить беспристрастное разбирательство.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство") было возбуждено в отношении Рудникова, оно расследовалось Главным следственным управлением СК РФ. Вину обвиняемый не признает, заявляя, что история с вымогательством является провокацией. Обвиняемый в посредничестве Александр Дацышин с ноября 2017 года находится под домашним арестом.

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