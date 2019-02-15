Финалистами отбора программы АСИ "100 городских лидеров" стали проекты из 26 городов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Финалистами новой программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) "100 городских лидеров" стали проекты из 26 городов России. Об этом сообщила в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Проект "100 городских лидеров" запущен АСИ для вовлечения активных граждан в создание комфортной городской среды: они могут подать заявки и предложения по улучшению своих городов через сайт проекта. Для финалистов программы Центр городских компетенций АСИ проведет курс акселерации. Под руководством наставников будут организованы проектные сессии, воркшопы, стажировки в других городах, а также инвест-питчинг с крупнейшими институтами развития. Лучшие практики развития городов можно будет реализовать в любом городе страны.

"Мы сегодня объявляем финалистов и победителей проекта "100 городских лидеров". <...> Мы в прошлом году вместе с Росатомом создали центр компетенций, городских компетенций, по поддержке городских сообществ, потому что на площадку АСИ поступает масса проектов, связанных именно с обустройством городов, с созданием комфортных условий для жизни, и мы понимаем, что решение больших задач невозможно без вовлечения таких сообществ, без создания условий на уровне каждого города поддержки таких сообществ и таких команд", - сказала она, отметив, что в числе 26 городов - 10, в которых реализуются проекты Росатома.

Среди финалистов конкурса Кронштадт с проектом "Реконструкция фортов Кронштадта", Кировск Мурманской области с проектом "Полярный день и медиагород", проект по обустройству пешеходной зоны и коворкинг "Мстинские метаморфозы" в городе Боровичи Новгородской области, Челябинск с проектом "ПроПуск" по ревитализации, промышленный кластер с новой экономикой, и Черняховск с проектом "Городской огород".

Город Йошкор-Ола отмечен отдельно за проект школьников по превращению городских надписей в детские рисунки. Чупшева добавила, что на сайте зарегистрированы уже 2,5 тыс. человек из 77 регионов. "148 городов [приняли участие в конкурсе], и самое важное, что половина из них - это города с населением до 100 тыс. человек", - сказала она.

Возможности для финалистов

Директор направления АСИ "Молодые профессионалы", специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что участники конкурса, в первую очередь победители и финалисты, смогут пройти обучение по программе "Университет 20.35".

"Вы сможете получить персональный трек развития на платформе "Университета 20.35" и получить ключевые компетенции, которые необходимы для успеха. <...> Для того, чтобы это не было разовое мероприятие, чтобы эффект от этого [конкурса] был долгосрочный и устойчивый, мы приглашаем всех включаться в программу по открытию городских "Точек кипения", - обратился он к финалистам конкурса.

Гендиректор компании "Русатом Инфраструктурные решения" Ксения Сухотина предложила также продолжить работу с городскими лидерами в "Точках кипения". "У нас есть предложение в "Точках кипения" сделать трек по умному городу, потому что на сегодняшний момент 17 городов и регионов - неатомных - уже готовы тиражировать у себя решения наши с точки зрения цифровизации городской среды. Мы с удовольствием поделимся нашим опытом", - сказала она.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.