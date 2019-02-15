Социальный кодекс Калининградской области примут в 2019 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Социальный кодекс будет принят в Калининградской области в первой половине 2019 года. Документ определит основные параметры оказания социальной помощи нуждающимся, сообщил в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор региона Антон Алиханов.

"Кодекс прошел две стадии обсуждения в Общественной палате [области], в муниципалитетах были предложения мы часть из них учли, думаю, что будем вносить в областную думу и принимать его в первой половине года, постараемся, если не будет нюансов", - сказал Алиханов.

Губернатор пояснил, что в первую очередь кодекс это кодефикация социальных услуг и систематизация работы "с точки зрения подходов в частности адресности соцподдержки".

"Мы добавили норму, которая подразумевает, что любой получатель господдержки должен давать согласие на нашу работу с его персональными данными, для того, чтобы мы могли понимать, чем человек обладает и не является ли он, скажем так, мошенником, который обманывает государство относительно того, нуждается он или не нуждается [в социальной поддержке]", - сказал он. Такие случаи, по словам Алиханова, в области фиксировались.

"Мы бы хотели себя обезопасить и направлять средства только тем, кому они действительно нужны", - сказал он. Губернатор добавил, что кодекс определяет основные направления соцподдержки, которая оказывается жителям. В кодекс внесены также новые предложения, в частности в части оплаты вывоза мусора, после перехода области на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами, которая предполагает льготы многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.

В Калининградской области действует 41 региональная выплата, с учетом федеральных их более 70. Получателями помощи являются почти 196 тыс. человек. Общая сумма выплат населению за счет областного бюджета в последние годы, в том числе в прошлом и текущем году, превышает 3 млрд рублей.

По данным областных властей, в 2019 году расходы на ежемесячные выплаты региональным льготникам, сельским педагогам, пособия инвалидам и членам семей погибших при исполнении государственного или воинского долга и после принятия кодекса, по данным областных властей не изменятся и составят 2,1 млрд рублей. На меры социальной поддержки, предоставляемые с учетом адресности (пособия семьям с детьми, государственную социальную помощь), в отношении которых планируется ввести изменения, будет направлено 791,1 млн рублей.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.