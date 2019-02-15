Путин назвал незначительным повреждение пальца на тренировке по дзюдо

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал незначительным повреждение пальца, полученное им во время тренировки по дзюдо в Сочи в четверг.

Перед началом тренировочной игры в хоккей в ледовом дворце "Шайба" вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин на скамейке, переводя дух после разминки, поговорил с пришедшими на арену генеральным менеджером сборных команд РФ по дзюдо Эцио Гамбой и олимпийскими чемпионами по этому же виду спорта Мансуром Исаевым и Тагиром Хайбулаевым. Генеральный менеджер в частности, в ходе беседы поинтересовался у президента: "Как палец?"

"Да ничего, дернул немножко, ноготь содрал", - ответил президент. "Ничего страшного, не девочка, не расплачемся", - добавил в шутку Путин, однако тут же подчеркнул, что в российском дзюдо девочки самые лучшие.