Семь пенсионеров старше 100 лет работают в Москве

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Семь пенсионеров, которые продолжают работать в возрасте старше 100 лет, проживают в Москве. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на полях Российского инвестиционного форума.

"В Москве семь работающих пенсионеров старше 100 лет. Это люди, которые занимаются наукой, журналистикой, которые еще востребованы", - сказал Дроздов.

"У нас есть еще информация, что есть и женщина старше 120 лет, но я бы эти данные перепроверил", - пошутил глава ПФР.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.