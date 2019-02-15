"НТВ-плюс" поможет Дагестану перейти на цифровое телевещание

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Дагестан и компания "НТВ-плюс" на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве, по условиям которого компания будет способствовать региону при переходе на цифровое телевещание, передает корреспондент ТАСС.

"Довольно давно идет работа перехода на цифру, Дагестану она еще предстоит. Поэтому те вопросы, которые возникали по ходу, в том числе привлечение волонтеров, оказание помощи населению, которое не совсем готово [к переходы на новый формат], <…> должны использовать плюсы и минусы, которые практика показала", - сказал генеральному директору "НТВ-плюс" Наталье Горбуновой глава республики Дагестан Владимир Васильев после подписания соглашения.

Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Пользователям телевизоров, которые были приобретены до 2012 года, следует купить приставки DVB T2, кроме того, проверить телеприемники более позднего года выпуска на поддержку этого стандарта. В конце декабря 2018 года власти Дагестана сообщали о том, то проработают возможность помощи некоторым категориям граждан в покупке оборудования для подключения к цифровому ТВ.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.