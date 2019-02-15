Путин отметил профессионализм, мужество и силу духа советских воинов-афганцев

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил высочайший профессионализм, мужество и силу духа советских воинов, исполнявших свой интернациональный долг в Афганистане. Об этом говорится в приветствии главы государства участникам торжественного мероприятия по случаю 30-летия вывода советских войск из Афганистана, опубликованном на сайте Кремля.

"В трудных условиях, вдали от Родины военнослужащие и гражданские специалисты честно выполняли свой долг, отстаивали интересы Отечества, при решении ответственных задач демонстрировали высочайший профессионализм, беспримерное мужество и силу духа", - подчеркнул президент. Он добавил, что 15 февраля 1989 года стало незабываемой датой для участников боевых действий и для всего народа. "В этот день последние колонны военной техники, солдат и офицеров Советской армии покинули территорию Афганистана и вернулись домой", - напомнил Путин.

Он сказал слова благодарности в адрес ветеранов Афганистана. "Сегодня вы, ветераны, не остаетесь в стороне от важных дел, принимаете активное участие в жизни страны и общества, храните верность боевому братству, закаленному на афганской земле, - отметил Путин. - Оказываете поддержку инвалидам и семьям павших героев, уделяете особое внимание патриотическому воспитанию молодежи".

30 лет назад - 15 февраля 1989 года - был официально завершен вывод советских войск из Афганистана. Эта дата стала памятным днем. За 1979-1989 годы войны в Афганистане советские войска провели 416 крупномасштабных операций. На территории Афганистана прошли военную службу 620 тысяч советских военнослужащих, 15051 из них погиб.