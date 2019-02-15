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Российский инвестиционный форум - 2019

Власти Удмуртии намерены начать проектирование мусороперерабатывающего завода в 2020 году

Глава региона Александр Бречалов отметил, что на данный момент есть несколько предложений по мусоропереработке

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Проектирование мусороперерабатывающего завода в Удмуртии планируется начать в 2020 году после рассмотрения ряда предложений. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Я думаю, что в 2019 году мы получим от инициаторов конкретные экономические расчеты, и в 2020 году начнем уже проектировать [мусороперерабатывающий завод]", - сказал собеседник агентства.

Бречалов добавил, что на данный момент есть несколько предложений по мусоропереработке. "Мы их рассматриваем, интересные предложения. Такая задача (строительство мусороперерабатывающего завода - прим. ТАСС), безусловно, стоит", - добавил он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияРоссийский инвестиционный форум - 2019
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