МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что опыт советских воинов-афганцев остается востребованным. Как сообщили в пресс-службе Совбеза России, об этом он сказал, выступая перед участниками проходящего в Кремле торжественного мероприятия, посвященного 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

"Бесценный опыт, полученный при выполнении боевых задач, оказании экономической и гуманитарной помощи народу Афганистана, востребован и в настоящее время", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ. "Чтим память тех, кто отдал свою жизнь на благо Родины, проявляя мужество, стойкость и героизм, - добавил он. - Они навсегда останутся в наших сердцах".

Патрушев отметил существенный вклад ветеранов-афганцев в патриотическое воспитание молодежи, в объединение всех воинов-интернационалистов, участников локальных войн и вооруженных конфликтов. "Они принимают активное участие в общественной, культурной жизни страны, а также в реализации социально значимых проектов, - заявил секретарь СБ РФ. - Эта важная и очень востребованная работа заслуживает глубокого уважения и искренней признательности".

Он пожелал участникам мероприятия, их родным и близким здоровья, благополучия, бодрости духа и мирного неба.