Эксперты: повышение цифровой грамотности и мотивации поможет развитию онлайн-образования

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Онлайн-образование в последние годы прочнее закрепилось в системе общеобразовательных школ и высших учебных заведений, однако для полноценного внедрения современных технологий в обучение зачастую не хватает цифровой грамотности и мотивации преподавателей. К такому мнению пришли эксперты в пятницу на панельной сессии "Инвестиции в онлайн- образование" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

По словам ректора Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтины Черниковой, несколько лет назад некоторые преподаватели опасались онлайн-образования, считая, что их работа может стать ненужной. "Ситуация меняется в лучшее сторону, и главный двигатель в этом плане - мотивация. Повышение качества образования, открытая конкурентная среда, доступность образования - географическая, временная. И, кроме того, это очень удобно для людей с ограниченными возможностями", - отметила ректор.

Черникова добавила, что онлайн-образование позволяет формировать собственную образовательную траекторию.

Президент интерактивной образовательной платформы "Учи.ру" Иван Коломоец обратил внимание на то, что еще пять лет назад у многих учителей не было электронной почты, однако ситуация, по его словам, в этом плане уже значительно улучшилась.

"У учителей есть проблема базовой компьютерной грамотности", - пояснил он. При этом Коломоец подчеркнул, что учителя понимают, зачем нужно развитие онлайн-сервисов и онлайн-образования, и у них есть желание развиваться и включаться в процесс.

Директор по бизнес-развитию, управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский считает, что некоторые педагоги не в достаточной мере владеют коммуникативными навыками, а также не всегда следуют разработанным методическим указаниям. "Учителей обязательно надо обучать. Курсы компьютерной грамотности - это первое... Чего [еще] нет - это работы с мотивацией взрослых и детей", - добавил он.

Риски внедрения информационных технологий

Как подчеркнул руководитель образовательных сервисов компании "Яндекс" Илья Залесский, несмотря на то, что внедрение информационных технологий в школе значительно упрощает работу педагога, они не должны насаждаться насильно.

"Есть исследования, которые показывают, что при внедрении IT-технологий насильно в общеобразовательные школы качество результатов падает у детей. Про внедрение в школы IT и других технологий, думаю, нам в ближайшие годы предстоит увидеть много неприятных для нашей отрасли исследований", - считает руководитель образовательных сервисов "Яндекса".

Он отметил, что часто школы закупают компьютеры, но не пользуются ими годами. "Это не российская проблема, это мировая проблема. Как сделать так, чтобы в школе, где учитель сам определяет, что он делает на уроке, он использовал [IT-инструменты], при этом чтобы это повышало образовательный результат. Это непростой вопрос, который никто пока решить не смог, про него мы будем все думать", - добавил Залесский.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.