Студенты ТюмГУ смогут защитить диплом в форме запуска технологического стартапа

ТЮМЕНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Студенты Тюменского государственного университета смогут защитить выпускную квалификационную работу в форме запуска технологического стартапа. Это стало возможным благодаря подписанию университетом соглашения с группой компаний "Техноспарк", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ТюмГУ.

"По условиям программы 10 студентов университета, показавшие предпринимательские качества в ходе специально организованного отбора, смогут попасть на восьмимесячную практику в хай-тек-стартапы "Техноспарка" и по ее итогам защитить выпускную квалификационную работу, представив в ней успехи и неудачи работы по созданию нового стартапа", - сказал представитель университета.

По информации пресс-службы ТюмГУ, в каждый из стартапов "Техноспарк" и университет вложат 1 млн рублей. "В новых стартапах мы откроем новые рабочие места для стажировок студентов вуза, и они смогут в реальных бизнес-условиях попробовать себя в качестве строителей технологического бизнеса. Это новая квалификация", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Техноспарка" Денис Ковалевич. Практиканту также будет открыт доступ к профессиональной экосистеме "Техноспарка": производствам, промдизайнерам, конструкторам, технологам, а также к другим типам технологических сервисов.

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков подчеркнул, что подборка предпринимательского трека обучения для студентов является важным направлением работы университета. "Мы выбрали для этого успешного партнера в лице группы компаний "Техноспарк". Здесь умеют учить работе с высокотехнологичными стартапами, такими, в которых есть самый сложный для воспроизведения, коммерциализации и тиражирования элемент, - инновации", - заявил он.

Принять участие в программе могут студенты третьих курсов бакалавриата и первых курсов магистратуры. Первым этапом отбора станет деловая игра "Построй компанию. Продай компанию", которая состоится в ТюмГУ 28 февраля и 28 марта.

Сама практика пройдет с сентября 2019 по апрель 2020 года в "Техноспарке" в Троицке, в Москве или в одном из его партнерских нанотехнологических центров в Томске, Новосибирске, Казани, Ульяновске, Саранске, Дубне или Гатчине. "Каждый практикант будет получать зарплату в размере 20 тыс. рублей в месяц на покрытие текущих личных расходов; кроме того, будут покрыты затраты на проживание в городе прохождения практики и логистику", - добавили в пресс-службе.