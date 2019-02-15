Спецназ Росгвардии вошел в пятерку лучших по итогам международных соревнований в Дубае

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Спецназ Росгвардии попал в пятерку лучших по итогам международных соревнований UAE SWAT Challenge, которые завершились в Дубае. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, в мероприятии приняли участие более 60 команд подразделений специального назначения из 40 стран мира.

"Впервые в этих престижных международных состязаниях участвовала команда спецназа Росгвардии, в состав которой вошли военнослужащие центра специального назначения "Витязь" и сотрудники СОБР "Рысь". В течение пяти дней на территории учебного центра Al Ruwayaa Training City в Дубае спецназовцы демонстрировали свое профессиональное мастерство в различных условиях оперативной обстановки", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что российская команда заняла четвертое место.

"Четвертое место команды Росгвардии на соревнованиях в Дубае еще раз доказывает, что спецназ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ является одним из самых подготовленных и профессиональных в мире", - заключили в ведомстве.