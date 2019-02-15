Власти КБР заявили, что в регионе нет "скрытых" платежей за мусор

НАЛЬЧИК, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) заявили, что в регионе "скрытых" платежей за вывоз мусора нет, тарифы в республике сопоставимы с другими регионами. Об этом ТАСС в пятницу заявил зампред правительства КБР Владимир Болотоков.

Ранее сообщалось, что Госдума в ходе мониторинга реализации реформы по обращению с отходами в России зафиксировала, что в некоторых регионах, перешедших на новую систему, тарифы на вывоз мусора остались спрятанными внутри жилищных услуг. В числе регионов со "скрытым" платежом были называны Кабардино-Балкария, Пермский край и Липецкая область.

"Никаких "скрытых" платежей нет. Никакого завышения нет. Сейчас они по рекомендациям идут как отдельные платежи. Тарифы в Кабардино-Балкарии по твердым коммунальных отходам сопоставимы с другими регионами РФ", - сказал собеседник агентства.

Болотоков также отметил, что Кабардино-Балкария входит в число тех регионов, которые "справились с конкурсными процедурами, регоператор определен в сроки, то есть до 1 мая 2018 года". "Вся процедура проведена в соответствии с законом и сейчас установили тарифы, которые учитываются согласно методическим рекомендациям. Сейчас мы все надеемся и ждем освобождения регоператора от НДС", - добавил он.

С 1 января 2019 года 70 из 85 субъектов РФ перешли на новую систему обращения с отходами, которая призвана сделать этот рынок прозрачным, цивилизованным и исключить серые схемы. Ответственность за обращение с отходами передали от разрозненных компаний крупным региональным операторам. Также все вошедшие в реформу регионы должны были вынести плату за вывоз отходов из общедомовых расходов в отдельную коммунальную услугу, при этом стоимость общедомовых расходов должна была снизиться.