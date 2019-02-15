Более 14 тыс. рабочих мест удалось легализовать в Кабардино-Балкарии за год

НАЛЬЧИК, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) легализовали более 14 тыс. официально не трудоустроенных, но при этом работающих граждан. Об этом сообщил в пятницу министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов.

"По состоянию на 1 января 2019 года выявлено 14 тыс. 43 человека, [работавших без официального оформления], с которыми заключены трудовые договоры, что соответствует 112% исполнения контрольного показателя",- сказал Асанов на заседании коллеги министерства.

Он напомнил, что для сокращения уровня теневой занятости между Федеральной службой по труду и занятости и правительством КБР заключено соглашение, в соответствии с которым в 2018 году властям республики было необходимо легализовать 12 тыс. 533 человека.

По данным министерства, на 1 января 2019 года уровень регистрируемой безработицы по КБР составляет 1,9% от экономически активного населения. На данный момент официально безработными в республике считаются 6,8 тыс. человек.