Москва и Татарстан являются лидерами в РФ по поддержке волонтерства

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Москва и Татарстан являются лидерами среди регионов РФ по поддержке волонтерства, сообщила в пятницу в интервью ТАСС генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы вчера награждали Сергея Семеновича Собянина [мэра Москвы] в номинации "Лучшие социально-экономические практики" как раз за эффективную работу Москвы по поддержке добровольчества. Учреждение Мосволонтер - НКО, которое является как раз таким ресурсным центром, хабом для добровольческих проектов, сегодня является такой лучшей практикой поддержки и развития. Казань, безусловно [лидер], Татарстан. Мне кажется, это движение начало активно поддерживаться после Универсиады", - сказала Чупшева.

По ее словам, "механизм поддержки волонтерства запущен". В настоящее время в 44 регионах работают ресурсные центры для людей, которые хотят быть добровольцами и предлагают свои проекты в этой сфере.

"За последние два года добровольцы, волонтеры у нас стали рассматриваться как отдельное движение, отдельный вклад, отдельная отрасль, потому что раньше особо никто не замечал [их], не помогали. Сегодня этот механизм поддержки запущен, движение распространяется по всей стране, у нас принято все необходимое законодательство для того, чтобы на местах, в городах, в регионах волонтеры могли получать гранты, получать возможность обучения, определены понятные правила взаимодействия с социальными образовательными учреждениями", - отметила Чупшева.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.