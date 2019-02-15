Орешкин рассказал, за что его не любят в кабмине

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что его "не любят" в правительстве за позицию по оптимизации работы министерств, призывающую к пересмотру их деятельности в пользу выхода из "зоны комфорта". Соответствующее мнение он высказал в ходе телепрограммы "Диалог", вышедшей в эфир телеканала "Россия-24" в пятницу.

Собеседник министра, губернатор Пермского края Максим Решетников направил вектор дискуссии в сторону обсуждения системных проблем профильных министерств, в частности, по его словам, в сфере электроэнергетики тарифы являются объективно завышенными, происходит стимулирование "ненужных инвестиций". Кроме того, по словам Решетникова, на рынок оптовой генерации "государство с себя перекладывает издержки на реализацию отдельных проектов через этот механизм", все больше нагружая экономику.

Губернатор поинтересовался, насколько Минэкономразвития готово решать проблемы, вызванные сложной организацией процессов внутри министерств.

"Здесь правительство в моем лице, конечно же, к этому готово. Министерство экономики должно быть такой занозой у всех министерств. На самом деле, многие меня уже в правительстве не любят, потому что я разрушаю этот комфортный режим, в котором существуют другие", - ответил Орешкин.

Он подчеркнул, что губернаторы через механизм Госсовета должны "из зоны комфорта выводить членов правительства, чтобы они не сидели в своих отраслевых домиках и не наслаждались какой-то ситуацией, когда им хорошо, но при этом экономике плохо".

"Экономический рост, как и любое движение вперед - это всегда выход из зоны комфорта. Поэтому наша совместная задача - выводить всю систему госуправления из зоны комфорта, заставлять двигаться вперед", - заключил Орешкин.