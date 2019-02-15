Более 40 тыс. бюджетников смогут обучаться в Рязанском электронном университете

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Около 42 тыс. чиновников и работников бюджетной сферы Рязанской области в 2019 году получат возможность обучиться информационным технологиям в рамках проекта "Электронный университет правительства Рязанской области". К проекту также присоединятся школьники и студенты вузов, сообщил в пятницу ТАСС на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Николай Любимов.

"Цифровой университет - это единая платформа для объединения онлайн-обучающих сервисов, поэтому она будет использоваться как для обучения государственных и муниципальных служащих, так и для работников бюджетных учреждений разного уровня, включая врачей, соцработников, всего 42 тысячи человек", - сказал Любимов, отметив, что реализация проекта уже началась.

Обучение в университете будет касаться информационных технологий и работы с цифровыми данными. Как уточнил губернатор, электронный университет также предполагает образовательные программы для школьников и студентов вузов и средних специальных учебных заведений. В дальнейшем данные об учащихся университета планируется использовать для составления цифровых паспортов и медицинских карт граждан. Как уточнил губернатор, цифровые паспорта, которые начнут создавать уже в ближайшее время, будут содержать информацию о состоянии здоровья граждан, их образовании, компетенциях, допущенных правонарушениях и так далее.

"Будет формироваться большая база данных о том, что человеку интересно", - сказал губернатор, отметив, что она поможет понять индивидуальные интересы каждого. В частности, по его словам, совместно с фондом "Иннопрактика" планируется реализовать проект медицинского паспорта спортсмена для детей, занимающихся в спортивных секциях.

Серьезное внимание развитию цифровизации в Рязанской области уделяется уже больше года. Большие данные собираются в сфере ЖКХ, земельного учета, оцифровываются архивы и документы. В мае 2019 года в Рязанской области откроется инновационный научно-технологический центр "Аэрокосмическая долина", работа которого также будет посвящена разработке цифровых проектов и программного обеспечения.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.