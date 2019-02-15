Власти Орловской области сохранят бесплатное питание для школьников региона

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Бесплатное питание сохранят для учащихся школ Орловской области, однако в областном центре оно будет доступно только детям из льготных категорий семей и учащимся начальных классов. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава региона Андрей Клычков в пятницу.

До 1 января 2019 года Орловская область оставалась единственным регионом в Центральной России, где питание школьников было полностью бесплатным. Однако депутаты горсовета Орла, ссылаясь на нехватку средств в бюджете города, проголосовали за так называемое адресное питание. С 1 января 2019 года бесплатные обеды получают учащиеся начальных классов, дети-инвалиды, дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных семей, а также семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Родителям остальных категорий за питание детей в школе придется заплатить порядка полутора тысяч рублей в месяц.

"Когда Орел вышел с этой инициативой (об отмене бесплатного питания - прим. ТАСС), я своему департаменту дал поручение, чтобы не дай Бог это не произошло на селе и в других городах региона", - сказал Клычков.

Губернатор Орловской области отметил, что сельские школы зачастую самостоятельно обеспечивают себя овощами. Задача регионального управления Роспотребнадзора - следить за качеством и безопасностью этих продуктов. Помимо этого, в ближайшее время будет составлен региональный реестр поставщиков питания. Недобросовестные компании не смогут сотрудничать с образовательными учреждениями.

Власти Орла ранее отмечали, что переход на адресное питание - мера вынужденная. В 2018 году из-за нехватки средств перед компаниями-поставщиками питания образовался долг в 190 млн рублей, а счета муниципальных образовательных учреждений были заблокированы. За неделю до начала учебного года благодаря субсидии из бюджета региона счета разблокировали, была погашена часть долга, полностью его планируется погасить до 1 января 2019 года.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.