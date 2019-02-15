Более 68 тыс. жителей Орловской области обратились за перерасчетом платы за вывоз ТКО

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Более 68 тыс. жителей Орловской области обратились за перерасчетом платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) после получения квитанций с завышенными платежами. Об этом в пятницу в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме сообщил глава региона Андрей Клычков.

В конце января жители Орловской области получили квитанции с завышенной платой за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов. Многим плата начислялась за людей, которые не зарегистрированы по указанному в квитанции адресу, и даже за умерших родственников. Региональный оператор по обращению с отходами ситуацию объяснил некорректной базой данных.

"Это неприятный процесс. У нас за месяц 68 тыс. обращений по корректировке платежек - 10% населения", - сказал Клычков и пояснил, что жителям региона в январе была направлена отдельная квитанция за вывоз мусора для того, чтобы им было проще сделать перерасчет. С февраля платеж за вывоз и утилизацию ТКО войдет в единый платежный документ.

По его словам, база данных регионального оператора будет актуализирована в течение двух-трех месяцев.

Жители Орловской области с января 2019 года также столкнулись с проблемой несвоевременного вывоза мусора. Клычков отметил, что большинство замечаний поступает в адрес двух компаний из четырех, ответственных за вывоз ТКО. Если в ближайшие пару месяцев ситуация не изменится, то с ними будет расторгнут договор.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.