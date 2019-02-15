Эрдоган осудил решение Макрона учредить национальный день памяти геноцида армян

АНКАРА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган осудил решение французского коллеги учредить национальный день памяти геноцида армян 24 апреля и посоветовал ему лучше учить историю.

"Он новичок в политике, пусть лучше учит историю. В нашей истории не было геноцида", - заявил Эрдоган в эфире телеканала A Haber, впервые прокомментировав эту тему.

Макрон 6 февраля этого года принял решение учредить национальный день памяти геноцида армян 24 апреля. После этого официальный представитель Эрдогана сообщил, что Анкара "решительно осуждает" данный шаг, поскольку считает его "политической ложью, которая противоречит историческим фактам".

Турция не приемлет использование термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что тогда в Османской империи шла братоубийственная война, и все стороны несли большие потери. Анкара открыла османские архивы и приглашает историков изучить их для выработки объективного подхода к событиям 100-летней давности. Республика ревностно относится к любым попыткам признания факта геноцида армян.