Госдума может рассмотреть законопроект об ужесточении наказания для лидеров ОПГ 21 февраля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госдума может в четверг, 21 февраля, рассмотреть в первом чтении президентский законопроект об ужесточении уголовной ответственности для криминальных авторитетов. Это следует из материалов к Совету Думы, размещенных в электронной базе нижней палаты парламента.

"Включить в проект порядка работы Госдумы 21 февраля 2019 года", - говорится в документе. Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что инициатива президента будет рассмотрена в приоритетном порядке.

Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии", согласно которой за это вводится наказание в виде "лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет".

Одновременно предусматриваются поправки в статью 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации)"), согласно которым "создание преступного сообщества в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а равно координация действий организованных групп, создание устойчивых связей между ними, разработка планов и создание условий для совершения преступлений организованными группами, раздел сфер преступного влияния и (или) преступных доходов между такими группами наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей".