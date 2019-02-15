В парижском лицее открыли мемориальную доску в честь летчика "Нормандии - Неман" де Сейна

ПАРИЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Торжественное открытие мемориальной доски в честь летчика авиаполка "Нормандия - Неман" Мориса де Сейна состоялось в парижском лицее Жансон де Сайи, в котором он учился. Об этом корреспондент ТАСС передает с места событий.

В церемонии приняли участие представители Министерства вооруженных сил Франции, летчики "Нормандии - Неман", ветераны, студенты лицея, российские дипломаты и другие гости.

"Это по-настоящему франко-российская акция", - сказал советник-посланник российского посольства во Франции Андрей Студенников, подчеркнув важность открытия такой таблички именно в лицее, где учился французский летчик. "Нужно сделать все, чтобы наши и французские дети здесь знали эту историю, которая объединяет два наших народа, и хранили эту память", - подчеркнул он.

Студенников напомнил, что планируется открыть аналогичные памятные знаки для всех 42 французских пилотов, сражавшихся в составе полка "Нормандия - Неман" в годы Второй мировой войны, которые погибли или пропали без вести. "Мы считаем этих французских пилотов своими героями, общими героями, которые принадлежат и российской, и французской истории", - добавил он.

В память о летчике были развернуты воинские знамена, хор лицеистов исполнил российский и французский гимны. В завершении официальной части к мемориалу возложили венки. Сам мемориал представляет собой мраморную табличку коричневого цвета, в центре которой золотыми буквами на французском и русском языках начертано имя летчика. Сверху изображен истребитель "Як-3", внизу - герб Нормандии.

"Помним и чтим имена героических французских летчиков авиаполка "Нормандия - Неман", погибших за освобождение СССР и Франции во время Второй мировой войны", - гласит подпись.

Морис де Сейн

Маркиз Морис де Сейн родился 7 августа 1914 года в 16-м округе Парижа. Будучи одним из наиболее способных учеников летной школы, куда он поступил в 1936 году, де Сейн менее чем через год получил диплом военного летчика, после чего прошел обучение в школе истребителей в городе Ромийи-сюр-Сейн.

Первым боевым самолетом де Сейна стал французский Morane-Saulnier MS/206, позже он пересел за штурвал Bloch MB.150. По словам историков, сослуживцы отмечали, что в молодом офицере сочетались одновременно пылкость и хладнокровие при выполнении боевых задач. За два сбитых вражеских самолета в 1940 году де Сейна наградили Военным крестом.

В 1943 году его часть расформировали, и он решил присоединится к Свободным французским силам, сбежав из оккупированной Франции. В 1944 году летчик добровольно вступил в полк "Нормандия - Неман" на территории Советского Союза.

Товарищ по оружию

Механиком его "Як-3" стал уроженец села Покровское Днепропетровской области Владимир Белозуб. Между ними быстро завязались дружеские отношения. Об этом сам француз сообщал в письмах к своей матери во Францию, отмечая мастерство советского механика.

14 июля 1944 года, чтобы перебросить самолет с аэродрома села Дубровка Смоленской области в город Микунтани (Литва), де Сейн и Белозуб вместе сели в истребитель, кабина которого была рассчитана только для одного пилота. Однако вскоре после взлета пилот сообщил об утечке топлива, пары которого скопились в кабине, из-за чего он практически ничего не видел. Несколько раз летчик пытался посадить самолет, запрашивая подсказки с земли, но безуспешно. На приказы французского и советского командования покинуть машину он ответил отказом, поскольку находившийся с ним механик был без парашюта, а оставить погибать Белозуба де Сейн не мог.

В результате очередной попытки приземления их "Як" разбился. Летчик и его механик были похоронены в общей могиле под Дубровкой. Позже прах де Сейна был перезахоронен вместе с остальными погибшими летчиками полка "Нормандия - Неман" на Введенском кладбище в Москве, а в 1953 году передан Франции.

Память о герое

Именем капитана де Сейна во Франции названа база военно- воздушных сил страны под городом Оранж, а также школа в Даммари-ле-Ли. Памятная табличка, на которой говорится о героической гибели летчика, размещена также на стене дома 2 на улице Декам, где он жил. Город Ланестер в Нормандии переименовал одну из улиц в честь де Сейна. Скульптуры де Сейна и Белозуба также стоят на постаменте памятника полку "Нормандия - Неман" в Иваново.

Про лицей

Лицей Жансон де Сайи, в котором учился де Сейн, основан в XIX веке на деньги богатого парижского адвоката Александра Жансона де Сайи. Расположена эта школа в шестнадцатом округе Парижа, в котором проживали семьи бежавших после революции в России дворян, чьи дети прошли обучение в этом лицее. Среди наиболее знаменитых фамилий - потомки Юсуповых и Орловых. Также среди известных выпускников школы значатся президент Франции в 1974-1981 годах Валери Жискар д'Эстен, бывшая первая леди Франции Карла Бруни, актер Жан Габен, летчик Ролан Гаррос, нобелевские лауреаты Луи де Бройль, Роже Мартен дю Гар.