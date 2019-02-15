Пройдут состязания по скоростному маневрированию среди водителей Гаража особого назначения

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Водители Гаража особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО), обслуживающие первых лиц государства, в субботу продемонстрируют профессиональное мастерство на соревнованиях в Подмосковье.

"16 февраля на автодроме ФСО России будут проведены ежегодные февральские соревнования Гаража особого назначения ФСО России по скоростному маневрированию на легковых автомобилях", - сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью ведомства.

Заезды состоятся в Нагатинском районе Московской области. Посмотреть на гонки приглашаются все желающие - на сайте ФСО говорится, что на соревнования "вход свободный".

История главного гаража России началась в 1906 году, когда было решено купить автомобили для императорской семьи. В отличие от большинства других структур царского времени, гараж был сохранен после революции, машины и специалисты стали работать на новые власти. Современный Гараж особого назначения продолжает их дело, сохраняя самые высокие требования как к квалификации кадров, так и к обслуживанию техники.

С середины 1990-х годов для поездок главы государства использовались автомобили Mercedes. С прошлого года президент России Владимир Путин стал регулярно использовать новый отечественный лимузин Aurus.