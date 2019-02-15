В Москве 3 тыс. человек испытают себя на трассах зимней "Гонки Героев"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Экстремальный забег "Гонка Героев Зима" пройдет в субботу в ландшафтном парке Митино в Москве. По данным организаторов, в рамках этого соревнования проекта "Лига Героев" 3 тыс. человек будут штурмовать опасные препятствия и преодолевать сложные испытания на заснеженном маршруте.

"Гонка Героев" уже далеко не первый год собирает множество участников, и в этот раз организаторы решили заметно обновить как форматы участия в забеге, так и сами испытания на трассе. Одиночки будут стартовать несколькими волнами, что даст одним возможность биться за место в личном зачете, а другим - просто пройти трассу в большой компании. Помимо этого, как всегда, участники будут выходить на гонку заранее сформированными командами, многие из которых давно тренируются вместе.

Для профессиональных атлетов организаторы подготовили формат чемпионата, где спортсменов ждет строгое судейство и возможность побороться за призовой фонд соревнований, который составляет 450 тыс. рублей. При этом не забыли и про маленьких героев - для них сделана специальная детская трасса с двухметровой "Царь-горой" перед самым финишем.

Для взрослых же приготовлены более серьезные препятствия. Это различные варианты рукоходов с чередованием колец, канатов и перекладин, барьеры различной высоты. Одна из главных новинок - огромный куб с сеткой, по которой участникам предстоит сначала подняться, потом перелезть куб, а затем спуститься.

Финальным испытанием станет новинка этой гонки - "Эльбрус". Спортсменам нужно будет по канату залезть на крутой склон, что в целом знакомо тем, кто участвовал в прошлых гонках. Но в этот раз предстоит учесть климатический фактор - из-за снега и льда покрытие горки станет крайне скользким, что точно не упростит задачу участникам. При этом спускаться вниз придется по огромным ступеням.

Пока герои забега будут сражаться с кольцами и канатами на трассе, болельщики в фан-зоне смогут проверить свои силы в соревнованиях по армрестлингу, в тире или просто весело провести время, о чем позаботятся организаторы. Для любителей более спокойного отдыха поставят баню. В церемонии открытия примут участие сооснователь лейбла Black Star, музыкант Тимати и руководитель проекта "Лига Героев" Ксения Шойгу.

Первая "Гонка Героев" прошла в сентябре 2013 года. В зимнем формате она проводится с февраля 2016 года.

В Митино через Нюрбургринг

Участвовать в зимней "Гонке Героев" будут как любители, новички, так и атлеты, которые давно специализируются на трассах с препятствиями. Одна из таких гонок уже состоялась 26 января в Германии на гоночной трассе Нюрбургринг, куда съехались 2,5 тыс. человек. Участие в забеге, именуемом Winterhell ("Уинтерхэлл", в переводе "зимний ад"), приняла и Ксения Шойгу, пробежав 12 км.

Winterhell в Евросоюзе проводится уже второй раз с 2018 года командой организаторов из России. Как и на "Гонке Героев", любители и даже те, кто только начал заниматься собой, проверяют свои силы, а спортсмены борются не только за призовые места, но и за право участвовать в чемпионатах Европы и мира по OCR (Obstacle course racing) - бегу с препятствиями.