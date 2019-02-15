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На заводе Coca-Cola в Мексике началась забастовка

Рабочие требуют повышения заработной платы на 20% и выплаты премии в 32 тыс. песо

МЕХИКО, 16 февраля. /ТАСС/. Порядка 500 рабочих завода Coca-Cola в городе Матаморос в штате Тамаулипас в пятницу объявили забастовку. Они требуют повышения заработной платы на 20%, выплаты премии в 32 тыс. песо (порядка $1,6 тыс.), а также оплаты сверхурочных часов работы, сообщила газета Milenio.

В стачке участвуют и члены семей рабочих. По данным издания, руководство предприятия пока отказывается вступать в переговоры с бастующими. Обстановка на заводе оценивается как относительно спокойная, сведений о каких-либо инцидентах и столкновениях пока не поступало.

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