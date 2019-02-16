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Водители ГОН соревнуются в скоростном маневрировании на автомобилях Aurus

В заездах принимают участие 16 лучших водителей

СТАРАЯ КУПАВНА /Московская область/, 16 февраля. / ТАСС/. Два новых отечественных автомобиля  Aurus впервые участвуют в соревнованиях по скоростному маневрированию Гаража особого назначения (ГОН). Гонки проходят на полигоне Федеральной службы охраны (ФСО) в Подмосковье, передает корреспондент ТАСС.

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ГОН обслуживает первых лиц государства и входит в структуру ФСО. Соревнования для водителей главного гаража России устраиваются каждый год. В сегодняшних заездах участвуют 16 лучших водителей.

История главного гаража России началась в 1906 году, когда было решено купить автомобили для императорской семьи. В отличие от большинства других структур царского времени, гараж был сохранен после революции, машины и специалисты стали работать на новые власти. Современный ГОН продолжает их дело, сохраняя самые высокие требования как к квалификации кадров, так и к обслуживанию техники.

С середины 1990-х годов для поездок главы российского государства использовались автомобили Mercedes. С прошлого года президент России Владимир Путин стал регулярно использовать новый отечественный лимузин  Aurus.

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