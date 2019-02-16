Спасатели впервые вернулись в пещеру Тхам Луанг в Таиланде после спасения школьников

БАНГКОК, 16 февраля. /ТАСС/. Отдел по связям с общественностью северной таиландской провинции Чиангмай опубликовал фотографии состояния пещеры Тхам Луанг, где 12 школьников из футбольной команды "Лесные вепри" и их тренер пробыли в заточении больше двух недель в прошлом году. Как сообщила газета The Nation, снимки были сделаны 17 января, когда спецназ ВМС, представители национального парка, спасатели, а также британский спелеолог Вернон Ансворт побывали внутри подземелья. Этот визит стал первым после инцидента, который несколько недель оставался главной темой многих зарубежных и местных изданий. Пещера была законсервирована в августе прошлого года после завершения спасательной миссии. На опубликованных снимках видно различное спасательное оборудование, которое оставалось внутри после международной операции по выводу на поверхность школьников и их тренера.

Tham Luang in Khun Nam Nang Non forest park will be closed on Feb 19 for removal of all rescue equipment by Thai navy SEALS. Due to flooding in the cave, those gears have been left since the rescue mission for young footballers completed in July last year. @TNAMCOT pic.twitter.com/2sAgUzjzow — TNAMCOT English (@TNAMCOTEnglish) 15 February 2019

Спасатели смогли обследовать более 2 км пещеры, однако им не удалось пройти дальше из-за высокого уровня паводковых вод. Внутри пещеры они обнаружили электрооборудование, воздушные трубопроводы, рации, носилки, насосные машины и более трех тысяч кислородных баллонов. Большинство предметов находится в третьем зале пещеры, который использовался в качестве штаба спасательной миссии.

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