Банк молодых управленцев планируется создать в Ивановской области

ДЕРЕВНЯ АНОСИНО /Московская область/, 16 февраля. / ТАСС/. Власти Ивановской области рассчитывают за несколько лет создать в регионе банк молодых управленцев для государственной, коммерческой и общественной сфер. Об этом сообщил в субботу губернатор Станислав Воскресенский.

Ранее сообщалось, что в регионе впервые объявлен конкурс по поиску талантливых управленцев и проектных менеджеров "Лидеры Ивановской области". По словам Воскресенского, отобраны 100 участников.

"Мы хотим за несколько лет сформировать банк неравнодушных, профессиональных, целеустремленных людей, причем не обязательно для государственной службы. К нам приходят инвесторы, корпорации, у них та же проблема - работать не с кем. То есть мы фактически формируем банк людей, которых можно выбирать для разных целей: частные компании, государственные компании, государственная служба или просто общественная работа", - сказал Воскресенский на открытии первого полуфинала конкурса управленцев "Лидеры России" по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Он выразил надежду, что и региональный, и федеральный конкурсы помогут наладить коммуникации между молодыми людьми, властью и бизнесом. "Желаю нам всем, чтобы "Лидеры России", как системный проект, разрушил эти невидимые стены в коммуникациях между крупными компаниями, государственным сектором и талантливыми целеустремленными людьми во всей стране", - добавил Воскресенский.