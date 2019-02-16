Участники конкурса "Лидеры России" могут стать кадровым резервом регионов

АНОСИНО /Московская область/ 16 февраля. /ТАСС/. Полпред президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев предложит губернаторам регионов использовать потенциал участников конкурса "Лидеры России". Об этом он заявил в субботу на открытии первого полуфинала конкурса управленцев по ЦФО.

"За Москву и область браться не будем - здесь и отбор большой, и мобильность другая. Но вот остальные регионы, в которые я буду приезжать, - мы будем вместе с полуфиналистами встречаться с руководителями области. Сейчас пройдет финал, я вас буду всех собирать, и мы просто будем вместе сидеть и общаться с руководителями области. Потому что и им полезно будет на вас посмотреть, и мне тоже будет важно понимать, что вы не остались за бортом", - сказал Щеголев.

По словам полпреда президента, треть участников и полуфиналистов конкурса "Лидеры России" являются представителями ЦФО. Щеголев отметил, что сегодня многие главы регионов, особенно те, кто только начинает работать, сталкиваются с проблемой нехватки кадров. Между тем, именно в провинции квалифицированные кадры могут проявить себя лучше, чем в столице.

"Каждый, наверное, в глубине души мечтает, что, если последуют предложения, то это будут предложения в Москве на очень хорошие позиции. Но поверьте мне: если выбирать из задач, то, наверное, наибольшие шансы проявить и реализовать себя, они появляются в регионах", - добавил полпред.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в нем зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышли около 3,3 тыс. человек.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.