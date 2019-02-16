Пластические хирурги из Индии и России собрались в Нью-Дели на первый совместный форум

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Более 300 докторов из Индии и России встретились в субботу в Нью-Дели на первом российско-индийском эстетическом форуме, который собрал специалистов по пластической хирургии двух стран. Как сообщила ТАСС глава российской делегации, главный внештатный специалист - пластический хирург Минздрава России, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Наталья Мантурова, такая встреча проходит впервые в истории пластической хирургии двух стран.

"Мы выступили инициаторами этой встречи и получили поддержку индийских коллег. Такая встреча проходит впервые в истории общества пластической хирургии в России. И я надеюсь, что такие встречи будут продолжены и со специалистами других стран", - сказала Мантурова.

Она отметила, что организаторами выступили Российское общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов и Индийская ассоциация эстетических пластических хирургов.

"Индия может считать себя родиной пластической хирургии. Поскольку первые сведения об операциях, направленных на улучшение внешности, отмечены в Индии в древности, - упоминания об операциях по реконструкции носа относятся к шестому веку до нашей эры", - добавила Мантурова. Собеседница агентства указала, что специалисты двух стран договорились продолжить совместные мероприятия и обмен опытом в самых разных областях.

"Мы открыли историю совместных мероприятий двух обществ, и уже идет очень интересный обмен мнениями. Например, по бариатрической хирургии, которая использует много хирургических техник для решения проблемы лишнего веса. Большой опыт в этой области имеют и индийские, и российские пластические хирурги, и я думаю, нам есть, чем поделиться", - подчеркнула Мантурова.