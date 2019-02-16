Кириенко: экс-глава "Артека" Каспржак возглавит новую мастерскую управления "Сенеж"

АНОСИНО /Московская область/, 16 февраля. /ТАСС/. Экс-глава "Артека" Алексей Каспржак возглавит мастерскую управления "Сенеж", которая будет создана в рамках переезда молодежного форума "Территория смыслов" в Подмосковье. Об этом сообщил в субботу журналистам первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в кулуарах первого полуфинала конкурса "Лидеры России" для регионов Центрального федерального округа.

Ранее форум "Территория смыслов" проходил на Клязьме во Владимирской области.

"На территорию Сенежа переносится проект "Территория смыслов" - лагерь на 1 тыс. человек, который очень хорошо себя показал. И задача - создать там круглогодичный центр", - сказал Кириенко.

"Неслучайно в этой логике директором мастерской управления "Сенеж" назначен Алексей Каспржак. Он назначен на две должности: заместителем гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" и директором мастерской управления "Сенеж", - отметил он.

Кириенко напомнил, что Каспржак ранее работал в министерстве образования, имеет степень кандидата наук, был заместителем губернатора Тверской области. "С 2014 года в течение пяти лет он реализовывал крайне важный и успешный проект по кардинальной модернизации "Артека". Те, кто был в "Артеке" раньше, и сейчас понимают, что это кардинально другое, "Артек" стал образовательным детским центром мирового уровня", - подчеркнул Кириенко.

Он также добавил, что Каспржак завершает обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС, "которую стали называть "школой губернаторов".