Около 600 человек покорили гору Бештау в Пятигорске к Дню защитника Отечества

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 16 февраля. /ТАСС/. Около 600 человек в субботу в Пятигорске приняли участие в традиционном массовом восхождении на гору Бештау и одноименной военно-спортивной игре, посвященным Дню защитника Отечества и Году детского туризма в России, передает корреспондент ТАСС.

"На старт со стороны Железноводска вышли 28 команд участников военно-спортивной игры и еще 20 команд участников восхождения. Всего задействованы около 600 человек", - рассказала ТАСС старший судья старта, инструктор Пятигорского Центра детско-юношеского туризма, экологии и творчества Ирина Горелова.

По ее словам, военно-спортивная игра рассчитана на допризывную молодежь, а в восхождении принимают участие все желающие практически любого возраста - от трехлетних детей в сопровождении родителей до пожилых людей старше семидесяти. "Участвуют школы, студенческие отряды, общественные организации, трудовые коллективы предприятий Пятигорска. Также в восхождении принимают участие команда гостей из Армавира и Кадетская школа имени генерала Ермолова (Ставрополь)", - рассказала Горелова.

Семикилометровый маршрут проложен по склонам самой высокой горы Кавминвод, с главной вершиной на высоте 1402 м над уровнем моря. Стартовав в Железноводске, участники поднимаются на седловину Бештау, штурмуют вершины и спускаются по противоположному склону, в сторону города Лермонтова, в базовый лагерь, где также пройдут многочисленные спортивные мероприятия. Перепад высоты на маршруте составляет порядка 770 м, самый крутой участок - от седловины до главной вершины Бештау.

В ходе игры предусмотрены различные задания и конкурсы: в частности, нужно уметь вязать узлы, а также соревноваться в оказании доврачебной помощи. В базовом лагере вне основного зачета пройдут соревнования по гиревому спорту, отжиманиям и метанию гранаты. Безопасность на восхождении обеспечивают сотрудники МЧС, а на финише всех ждет полевая кухня с горячим чаем и кашей.

Массив горы Бештау с конца XIX века был популярным объектом экскурсионного туризма. В 1981 году администрация Пятигорска поддержала предложение городского турклуба проводить в честь Дня Советской армии массовые восхождения, уже в первый год на главной вершине Большой Тау побывали более 750 человек. Акция стала самым большим ежегодным зимним массовым восхождением в Европе. По оценкам организаторов, всего за эти годы в нем участвовали уже порядка 70 тыс. человек, ни один год эта традиция не прерывалась.