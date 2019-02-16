Аварию на ЛЭП в Магаданской области устранят до Дня защитника Отечества

ТАСС, 16 февраля. Специалисты ПАО "Магаданэнерго" планируют до 23 февраля добраться до поврежденного участка ЛЭП, находящегося на границе Ягоднинского и Тенькинского городских округов Магаданской области, и устранить аварию. Об этом в субботу сообщил ТАСС губернатор Колымы Сергей Носов.

"По заявлению генерального директора "Магаданэнерго" - он мне лично доложил, - до 23 февраля закончат ремонт, устранят аварию", - сообщил собеседник агентства.

Глава региона добавил, что в связи с происшествием на ЛЭП сейчас в "Магаданэнерго" проводят противоаварийные учения.

14 февраля на Колыме ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ЛЭП: обрушилась одна из опор, предположительно, из-за сильного ветра. Жители Магадана, Ольского и Хасынского городских округов, чье электроснабжение зависит от поврежденного участка, сразу же были переведены на резервную схему питания. Все социально значимые объекты, а также предприятия жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Поврежденный участок находится в труднодоступной местности на вершине перевала, специалистам "Магаданэнерго" придется потратить несколько дней, чтобы пробиться к участку по бездорожью в минус 40 градусов мороза.