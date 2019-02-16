Ремонт дорог в Петербурге могут поручить студенческим стройотрядам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Специализированные студенческие стройотряды для ямочного ремонта городских улиц могут организовать в 2019 году в Санкт-Петербурге. Такое предложение высказал врио губернатора города Александр Беглов.

"Я буду в понедельник ставить задачу, чтобы в течение всего летнего периода проводился ямочный ремонт дорог... Надо просто взять две, три, пять трасс и сказать, что мы организуем стройотряды по ямочному ремонту", - сказал Беглов на встрече с руководителями стройотрядов города.

Также в ходе беседы он предложил рассмотреть вопрос о создании городского музея или экспозиции о зарождении в Ленинграде трудовых и строительных отрядов. Кроме того, руководители стройотрядов попросили врио губернатора поддержать инициативу проведения всероссийского слета студотрядов в Петербурге. "Хорошая идея. Выйдите с этой инициативой, я готов ее поддержать", - сказал Беглов.

В субботу в городе проходит Образовательный форум студенческих отрядов Санкт-Петербурга. Он приурочен к Дню российских студенческих отрядов. На его площадке встречаются около 600 участников, спикеров и почетных гостей.

В Петербурге насчитывается 100 трудовых отрядов - строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, медицинские, археологические и поисковые, транспортные, а также отряды проводников, экологов и энергетиков. В их рядах насчитывается около 3 тыс. человек.