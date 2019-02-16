В госпитале для ветеранов войн Петербурга открыли отделение компьютерной томографии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Отделение компьютерной томографии в госпитале для ветеранов войн в Санкт-Петербурге повысит качество исследований и лечения пациентов. Об этом сообщил врио губернатора города Александр Беглов на встрече с ветеранами боевых действий в Афганистане после церемонии открытия нового отделения.

"Мы сделали большой подарок для наших ветеранов - установили современное оборудование. Это позволит проводить более качественное обследование и лечение", - сказал Беглов. Он поблагодарил представителей частной клиники, благодаря которым стало возможным открытие отделения в городском госпитале на условиях государственно-частного взаимодействия.

Новый аппарат наряду с трехмерными реконструкциями позволяет, в частности, определять состав камней в почках, мочевом и желчном пузырях, что обеспечивает более точный выбор формы лечения. Кроме того, томограф имеет низкую дозу излучения, а исследование с его помощью занимает меньше времени. Также аппарат может показать более четкую картину состояния тканей при наличии в них металлических конструкций, что важно при обследовании ветеранов, имеющих разный характер ранений.

Новое отделение будет принимать пациентов по системе обязательного медицинского страхования и на платной основе. По словам специалистов, томограф будут использовать с максимальной загрузкой, особенно в экстренных случаях. В госпитале затруднились оценить количество планируемых к исследованию пациентов, отметив, что ежегодно здесь проходят лечение порядка 38 тыс. ветеранов, из них более тысячи - ветеранов-интернационалистов.

Открытие отделения было приурочено к 30-летию вывода войск из Афганистана. По данным комитета по социальной политике, в Петербурге проживают 27,2 тыс. ветеранов боевых действий, в том числе 2,9 тыс. участников боевых действий в Афганистане.

Городским правительством принято решение в 2019 году полностью решить жилищные проблемы всех ветеранов боевых действий в Афганистане, вставших на очередь до 1 января 2019 года. Всего в списке очередников-афганцев 84 семьи, 30 из которых получили ключи от квартир на текущей неделе.