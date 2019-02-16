Митинг под Новгородом против реорганизации больницы собрал 80 человек, а не заявленные 300

ТАСС, 16 февраля. Митинг протеста против реорганизации районной больницы в селе Мошенское Новгородской области собрал в субботу около 80 человек вместо указанных в заявке 300 участников. Как рассказал ТАСС глава Мошенского района Алексей Кондратьев, согласованный митинг продлился немногим более часа и прошел спокойно, без нарушений.

"К началу митинга пришли около 80 человек, но остались около 50 при указанных в заявке 300, нарушений не было", - сказал он.

По данным районных властей, протест направлен против вхождения Мошенской ЦРБ в структуру Боровичской межрайонной больницы. Жители опасаются, что это приведет к ухудшению их медицинского обслуживания. Власти же уверены, что реорганизация районной больницы позволит повысить ее уровень, сокращений медперсонала и изменений режима работы не планируется.

Глава района отметил, что в районной больнице сохранены круглосуточный и дневной стационары, планируется открыть отделение неотложной помощи, готовится закупка автомобиля для него. Кроме того, в селе стали вести прием врачи межрайонной больницы, намечено создание мобильного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), который также будет приезжать в село.

По данным министерства здравоохранения Новгородской области, в течение года реорганизация пройдет в ряде медицинских учреждений региона. Ранее митинг против реорганизации прошел в поселке Шимск. Жители выразили недовольство изменением режима работы местной больницы, в которой в рамках реорганизации был закрыт круглосуточный стационар.