Задержанные за драку у кафе "Неолит" отправлены в разные изоляторы Москвы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Задержанные по подозрению в причастности к драке у кафе "Неолит" на юго-востоке Москвы отправлены в различные изоляторы временного содержания (ИВС) Москвы. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

"В настоящий момент лица, подозреваемые в причастности к драке, отправлены в различные ИВС города Москвы. Накануне мы посетили место их прежнего содержания в ОМВД Печатники и пообщались с некоторыми задержанными. Один из них нуждается в постоянном приеме лекарств, у него проблемы со здоровьем", - сказал Мельников.

"Хочу подчеркнуть, что часть времени эти люди были задержаны незаконно. По документам они были отпущены, а фактически находились в отделении полиции", - отметил он.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, большая часть задержанных являются выходцами из Чечни.

Драка у кафе "Неолит" произошла 14 февраля. В результате конфликта один человек был госпитализирован и один убит. Полиция задержала более 20 человек по подозрению в причастности к этому инциденту.