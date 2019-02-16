Алексей Каспржак на новой должности займется созданием "Артека" для взрослых

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Задачей нового направления "Территории смыслов" станет подготовка управленцев, которые смогут достигать целей, принимать самостоятельные решения и действовать в интересах общества. Фактически площадка станет "Артеком" для взрослых, сообщил ТАСС в субботу руководитель мастерской управления Алексей Каспржак, который ранее возглавлял международный детский центр.

В субботу первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что Каспржак возглавил мастерскую управления "Сенеж", которая будет создана в рамках переезда молодежного форума "Территория смыслов" в Подмосковье. Ранее сообщалось, что в начале декабря Каспржак покинул пост директора "Артека", которым руководил с 2014 года.

"Не дождались, пока дети "Артека" вырастут - и решили создать "Артек" для взрослых. Это будет послевузовское образование, и главное отличие - в том, что в этом месте будут верить: те, кто здесь учится, могут что-то в этой жизни сделать. Их будут настраивать на это, общаться о будущем и формировать представление о будущем, показывать, что этого будущего реально достичь", - рассказал Каспржак.

Он пояснил, что сейчас в России наблюдается серьезная нехватка специалистов, которые могут качественно управлять коллективами в бизнесе и госструктурах как на федеральном, и на местном уровнях. Такие руководители должны не бояться принимать решения и действовать в интересах людей и предприятий, за которые несут ответственность. "Гиперзадача - создать клуб людей, которые объединены общими ценностями, в том числе тем, что получают удовольствие, когда делают и себе, и людям хорошо. Это важно понимать, например, когда собираешься стать чиновником", - пояснил собеседник.

Предполагается, что в мастерской управления "Сенеж" будут обучаться специалисты разного уровня, возраста и социального статуса. "Это дает возможность увидеть свою перспективу не в телевизоре, а рядом. В лице человека, который сидит в той же аудитории, проходит ту же программу", - отметил Каспржак.

По его словам, мастерская будет работать круглогодично, программы будут отличаться по форме и срокам, часть из них будут модульными и очно-заочными. Чтобы попасть в число слушателей, "нужно приложить некоторые усилия" - в частности, на это смогут претендовать победили государственных конкурсов.